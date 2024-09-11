В Канаде отказались показывать фильм «Россияне на войне», отбеливающий оккупантов

https://racurs.ua/n199184-v-kanade-otkazalis-pokazyvat-film-rossiyane-na-voyne-otbelivauschiy-okkupantov.html

Ракурс

Канадська організація TVO відмовляється надалі показувати фільм «Росіяни на війні», який відбілює російських окупантів.

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Там заявили, що поважають отримані відгуки і більше не підтримуватимуть стрічку.

TVO — це агенція при Міносвіти провінції Онтаріо. Саме через неї спрямували кошти (340 тис. дол.) на виробництво фільму.

Режисери російської агітки заявили, що «шоковані таким рішенням». МЗС теж відреагувало: закликає слідувати прикладу TVO і не показувати стрічку на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Раніше на Венеційському кінофестивалі показали фільм про життя росіян на війні, які «залишаються людьми».

Стрічку Russians at war зняла канадсько-російська режисерка Анастасія Трофімова. Каже, що хотіла показати історії російських солдатів, які «допоможуть глибше зрозуміти цю війну».

Трофімова прожила біля лінії фронту з окупантами 7 місяців і розповіла, що це «абсолютно звичайні хлопці з сімʼями, з почуттям гумору, з власним розумінням того, що відбувається». Режисерка виправдовує росіян тим, що більшість з них пішли на війну лише через гроші. Водночас ознак їхніх воєнних злочинів Трофімова чомусь не побачила.