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Ракурс
У Канаді відмовилися показувати фільм «Росіяни на війні», який відбілює окупантів

У Канаді відмовилися показувати фільм «Росіяни на війні», який відбілює окупантів

11 вер 2024, 11:56
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Канадська організація TVO відмовляється надалі показувати фільм «Росіяни на війні», який відбілює російських окупантів.


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Там заявили, що поважають отримані відгуки і більше не підтримуватимуть стрічку.

TVO — це агенція при Міносвіти провінції Онтаріо. Саме через неї спрямували кошти (340 тис. дол.) на виробництво фільму.

Режисери російської агітки заявили, що «шоковані таким рішенням». МЗС теж відреагувало: закликає слідувати прикладу TVO і не показувати стрічку на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Раніше на Венеційському кінофестивалі показали фільм про життя росіян на війні, які «залишаються людьми».

Стрічку Russians at war зняла канадсько-російська режисерка Анастасія Трофімова. Каже, що хотіла показати історії російських солдатів, які «допоможуть глибше зрозуміти цю війну».

Трофімова прожила біля лінії фронту з окупантами 7 місяців і розповіла, що це «абсолютно звичайні хлопці з сімʼями, з почуттям гумору, з власним розумінням того, що відбувається». Режисерка виправдовує росіян тим, що більшість з них пішли на війну лише через гроші. Водночас ознак їхніх воєнних злочинів Трофімова чомусь не побачила.

Цей фільм може ввести вас в оману, вважаючи, що це антивоєнний фільм, який ставить під сумнів нинішній режим в росії. Проте те, свідком чого я стала, є яскравим прикладом чистої російської пропаганди. Кінорежисерка починає зі свого здивування російським вторгненням в Україну у 2022 році. У своєму фільмі вона завжди використовує термін «вторгнення», а ніколи «повномасштабне вторгнення». Вона не згадує, що росія вторглася в Україну та анексувала Крим у 2014 році. Цих двох подій, здається, не існує у світі цього фільму. Кінорежисерка також заявляє, що її країна не брала участь у війнах багато років і що про війни вона читала лише в книжках, — коментує українська продюсерка Дар’я Бассель.

Джерело: Ракурс


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