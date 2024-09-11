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Ракурс
В Киев прибыли госсекретарь США и глава МИД Британии

В Киев прибыли госсекретарь США и глава МИД Британии

11 сен 2024, 12:14
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Держсекретар США Ентоні Блінкен 11 вересня прибув до Києва разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.


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Блінкен їде до Києва, щоб повідомити про дозвіл використовувати ATACMS по території рф без обмежень, — розповів 10 вересня голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол, якого цитує репортерка Axios Джулігрейс Бруфке.

Західні політики майже щодня бувають в Україні з початку повномасштабної війни, однак у більшості випадків про їх візити заздалегідь не оголошуються з міркувань безпеки.

Леммі ще не їздив до України з 5 липня, коли він обійняв посаду міністра. Він приїжджав у травні під час перебування опозиційним політиком.

Раніше 11 вересня до Києва прибув голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил, президент Литви Гітанас Науседа.

У столиці України у середу відбудеться засідання «Кримської платформи». Через саміт діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені у центральній частині міста, у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Источник: Ракурс


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