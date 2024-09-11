В Киеве отремонтировали аварийный участок метро между «Демеевской" и "Лыбидской»

https://racurs.ua/n199186-v-kieve-otremontirovali-avariynyy-uchastok-metro-mejdu-demeevskoy-i-lybidskoy.html

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У Києві завершили ремонт на ділянці метро між станціями «Деміївська» — «Либідська».

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У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки», повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, роботи тривали 9 місяців. За цей час підготовули будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову.

Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.

Перегінний тунель між «Деміївською"-"Либідською» знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

У липні 2024 року двом посадовцям столичного метрополітену повідомили про підозру в службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» і «Либідська». Підозру оголосили начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру. Їм загрожує позбавлення волі до 5 років зі штрафом. Слідство вважає, що вони не доглядали за конструкціями, хоча на це виділяли гроші з бюджету.

Раніше мер Києва казав, що аварійна ситуація на «синій» гілці метро виникла через недотримання технології під час будівництва перегону. Рух між станціями «Деміївська» і «Либідська» обіцяли відновити на початку осені.