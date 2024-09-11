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Минобороны показало новые отечественные дроны-бомберы «Черная вдова»
Минобороны показало новые отечественные дроны-бомберы «Черная вдова»https://racurs.ua/n199187-minoborony-pokazalo-novye-otechestvennye-drony-bombery-chernaya-vdova.htmlРакурс
Міноборони показало нові вітчизняні дрони-бомбери «Чорна вдова».
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Відомство кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ цей безпілотний авіаційний комплекс.
«Чорна вдова» — це БПЛА тактичного рівня дії, які можна застосовувати як вдень, так і вночі.
Цей багаторазовий квадрокоптер має невисоку ціну та може працювати і у форматі ударного FPV.
Дрон може брати на борт посилений заряд вибухівки. Їх постачатимуть українським військовим, повідомляють у відомстві.
У Міноборони не розкривають детальні характеристики цього дрона-бомбера українського виробництва.
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