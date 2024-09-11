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Ракурс
Минобороны показало новые отечественные дроны-бомберы «Черная вдова»

Минобороны показало новые отечественные дроны-бомберы «Черная вдова»

11 сен 2024, 12:58
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Міноборони показало нові вітчизняні дрони-бомбери «Чорна вдова».


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Відомство кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ цей безпілотний авіаційний комплекс.

«Чорна вдова» — це БПЛА тактичного рівня дії, які можна застосовувати як вдень, так і вночі.

Цей багаторазовий квадрокоптер має невисоку ціну та може працювати і у форматі ударного FPV.

Дрон може брати на борт посилений заряд вибухівки. Їх постачатимуть українським військовим, повідомляють у відомстві.

У Міноборони не розкривають детальні характеристики цього дрона-бомбера українського виробництва.

Источник: Ракурс


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