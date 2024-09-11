Задержали эксзамглавы Волынской ОВА - ее подозревают в содействии переправке уклонистов за границу

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Ракурс

У Луцьку затримали колишню заступницю голови ОВА Мирославу Якимчук. Її підозрюють у сприянні в незаконному переправленні осіб через держкордон.

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В ОВА раніше повідомили, що Мирослава Якимчук звільнена ще 4 вересня 2024 року за згодою сторін.

Якимчук працювала заступницею голови Волинської ОВА із квітня 2022 року.

За матеріалами справи СБУ, під час перебування на посаді в ОВА фігурантка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої «послуги» становила до 5 тис. американських доларів з одного клієнта.

Для реалізації «схеми» організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів.

У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за кордон як «волонтерам».

Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).

Зараз експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.