Смелянский горрайонный суд избрал меру пресечения подозреваемому в избиении ветерана, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n199205-podozrevaemomu-v-izbienii-veterana-v-smele-izbrali-meru-presecheniya-foto.html

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Смілянський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчих поліції та прокуратури та обрав підозрюваному у побитті ветерана війни та вимаганні від нього коштів у Смілі на Черкащині запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Раніше сьогодні стало відомо, що поліцейські затримали 28-річного Вадима Долотенка — підозрюваного у побитті у Смілі ветерана Анатолія Гончаренка — в одному з готелів на території Черкаської області, де він переховувався.

Йому інкриміновано вимагання та хуліганство, вчинені групою осіб — за ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу.

Також повідомлено про підозру у хуліганстві ще одному учаснику побиття, батьку першого фігуранта (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу).