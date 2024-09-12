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Ракурс
Уничтожение российского самолета, скриншот видео

Во время операции в Черном море спецподразделение ГУР сбило российский самолет (ВИДЕО)

12 сен 2024, 09:55
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Військові спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України під час операції в акваторії Чорного моря влучанням з ПЗРК знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК.


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Про це повідомила прес-служба ГУР.

Зазначається, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку вкс рф, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму:

  • окупанти втратили зв’язок з ним 11 вересня 2024 року близько п’ятої години ранку; орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27;
  • в обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 км на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів, — зазначають у ГУР.

Источник: Ракурс


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