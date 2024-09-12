Более 150 горняков застряли под землей из-за обесточивания. Фото: Михаил Волынец

https://racurs.ua/n199225-bolee-150-shahterov-zastryali-pod-zemley-iz-za-obestochivaniya-v-doneckoy-oblasti.html

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Понад 150 гірників застояли під землею через знеструмлення на Донеччині, яке виникло внаслідок російських обстрілів.

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Через атаку російських окупантів були знеструмлені місто Добропілля та населені пункти поруч. Без електрики залишились вугільні шахти. Під землею вранці застряг 151 гірник. Про це голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець 12 вересня повідомив у Facebook.

Він зазначив, що зараз триває рятувальна операція — на поверхню вже підняли 80 робітників. Ще 71 гірник залишається під землею.

Також через відсутність електрики відбувається загазування і підтоплення виробничих виробок. Крім того, виникла загроза підтоплення гірничошахтного обладнання.

Нагадаємо, 9 вересня у Донецькій області кілька підстанцій та шахта залишилися без електрики. На момент обстрілу в шахті перебували 74 гірники, але їх успішно евакуювали на поверхню.