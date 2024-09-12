НАБУ объявило о подозрении экс-главе Днепропетровской ОВА. Фото:

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Ракурс

Масштабну корупцію викрили правоохоронці в Дніпропетровській ОВА.

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Колишній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації отримав підозру у можливих зловживаннях під час ремонту доріг. Слідство з’ясувало, що збитки територіальній громаді сягнули понад 286 млн гривень. Про це повідомили Антикорупційне бюро та САП.

Також підозру отримали:

заступник голови Дніпропетровської ОВА;

керівник департаменту Дніпропетровської ОВА;

начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОВА;

керівник суб'єкта господарської діяльності.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році фігуранти уклали договори на експлуатаційне утримання автодоріг замість їх капремонту. Така заміна мала забезпечити першочергове надання фінансування. Однак витрати на поточний та капітальний ремонти доріг в умовах воєнного стану були можливі лише в останню чергу.

Також з’ясувалося, що фігуранти безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. Саме на ці кошти вони й уклали договори з компанією, яка тоді була пов’язана з очільником ОВА. А компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Частину грошей перерахували на рахунки інших компаній, пов’язаних із топ-посадовцем та його заступником.

НАБУ та САП не розкрили ім’я головного фігуранта, але вказали посаду станом на 2022 рік. Головою Дніпропетровської ОВА з березня 2015 року по червень 2019 року та з грудня 2020 року по січень 2023 року був Валентин Резніченко.

Нагадаємо, у серпні НАБУ і САП затримали керівника «Харківобленерго» та його спільника у заволодінні понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн. Ці гроші зловмисники хотіли привласнити під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання.