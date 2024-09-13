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Уникальное видео – FPV сбил российский разведывательный БпЛА, а другой дрон снял бой со стороны

Уникальное видео — FPV сбил российский разведывательный БпЛА, а другой дрон снял бой со стороны

13 сен 2024, 12:55
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Унікальне відео роботи дроном FPV по російському розвідувальному БпЛА показав волонтер Сергій Стерненко.


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Воїни KRKN FPV COMPANY збили SuperCam дроном «Дикі шершні», а батальйон «Ахіллес» 92 ОШБр зняв цей удар зі сторони.

Небесний русоріз від Сергія Стерненко це не просто допомога війську. Це позбавлення ворога аеророзвідки та збереження дуже багатьох життів, — написали бійці у коментарі до відео.

Источник: Ракурс


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