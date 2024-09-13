Уникальное видео – FPV сбил российский разведывательный БпЛА, а другой дрон снял бой со стороны

Унікальне відео роботи дроном FPV по російському розвідувальному БпЛА показав волонтер Сергій Стерненко.

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Воїни KRKN FPV COMPANY збили SuperCam дроном «Дикі шершні», а батальйон «Ахіллес» 92 ОШБр зняв цей удар зі сторони.

Небесний русоріз від Сергія Стерненко це не просто допомога війську. Це позбавлення ворога аеророзвідки та збереження дуже багатьох життів, — написали бійці у коментарі до відео.