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Унікальне відео - дрон FPV збив російський розвідувальний БпЛА
Унікальне відео — FPV збив російський розвідувальний БпЛА, а інший дрон зняв бій збокуhttps://racurs.ua/ua/n199250-unikalne-video-fpv-zbyv-rosiyskyy-rozviduvalnyy-bpla-a-inshyy-dron-znyav-biy-zboku.htmlРакурс
Унікальне відео роботи дроном FPV по російському розвідувальному БпЛА показав волонтер Сергій Стерненко.
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Воїни KRKN FPV COMPANY збили SuperCam дроном «Дикі шершні», а батальйон «Ахіллес» 92 ОШБр зняв цей удар зі сторони.
Небесний русоріз від Сергія Стерненко це не просто допомога війську. Це позбавлення ворога аеророзвідки та збереження дуже багатьох життів, — написали бійці у коментарі до відео.