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Ракурс
Унікальне відео - дрон FPV збив російський розвідувальний БпЛА

Унікальне відео — FPV збив російський розвідувальний БпЛА, а інший дрон зняв бій збоку

13 вер 2024, 12:55
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Унікальне відео роботи дроном FPV по російському розвідувальному БпЛА показав волонтер Сергій Стерненко.


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Воїни KRKN FPV COMPANY збили SuperCam дроном «Дикі шершні», а батальйон «Ахіллес» 92 ОШБр зняв цей удар зі сторони.

Небесний русоріз від Сергія Стерненко це не просто допомога війську. Це позбавлення ворога аеророзвідки та збереження дуже багатьох життів, — написали бійці у коментарі до відео.

Джерело: Ракурс


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