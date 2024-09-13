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В Украине значительно возросла смертность, фото: Мининфраструктуры Украины
В Украине самая большая в мире смертность и наименьшая рождаемость — ЦРУhttps://racurs.ua/n199257-v-ukraine-samaya-bolshaya-v-mire-smertnost-i-naimenshaya-rojdaemost-cru.htmlРакурс
Україна наразі займає перше місце у світі за смертністю населення, а народжуваність у нашій державі — найменша серед інших країн.
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Про це свідчать дані відповідного звіту Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).
Згідно з даними ЦРУ:
- рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 осіб. Найменший рівень смертності — у Катарі (1,4 смерті на 1000 осіб);
- рівень народжуваності в Україні становить 6 народжень на 1000 осіб (228-е місце у світі). Лідер за народжуваністю — Нігер (46,6 на 1000 осіб).
За рівнем смертності другу сходинку посідають Литва (15,02), третю — Сербія (14,9). росія на дев’ятій сходинці із показником 14 на 1000 осіб, білорусь — на десятій (13,3).
За показником народжуваності росія посідає 209-ту сходинку (8,4 на 1000 осіб), білорусь — 210-ту (8,3 на тисячу осіб).
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