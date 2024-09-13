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Ракурс
В Україні значно зросла смертність, фото: Мінінфраструктури України

В Україні найбільша у світі смертність та найменша народжуваність — ЦРУ

13 вер 2024, 16:05
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Україна наразі займає перше місце у світі за смертністю населення, а народжуваність у нашій державі — найменша серед інших країн.


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Про це свідчать дані відповідного звіту Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).

Згідно з даними ЦРУ:

  • рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 осіб. Найменший рівень смертності — у Катарі (1,4 смерті на 1000 осіб);
  • рівень народжуваності в Україні становить 6 народжень на 1000 осіб (228-е місце у світі). Лідер за народжуваністю — Нігер (46,6 на 1000 осіб).

За рівнем смертності другу сходинку посідають Литва (15,02), третю — Сербія (14,9). росія на дев’ятій сходинці із показником 14 на 1000 осіб, білорусь — на десятій (13,3).

Інфографіка: ЦРУ

За показником народжуваності росія посідає 209-ту сходинку (8,4 на 1000 осіб), білорусь — 210-ту (8,3 на тисячу осіб).

Інфографіка: ЦРУ

Джерело: Ракурс


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