В Україні значно зросла смертність, фото: Мінінфраструктури України

https://racurs.ua/ua/n199257-v-ukrayini-naybilsha-u-sviti-smertnist-ta-naymensha-narodjuvanist-cru.html

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Україна наразі займає перше місце у світі за смертністю населення, а народжуваність у нашій державі — найменша серед інших країн.

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Про це свідчать дані відповідного звіту Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).

Згідно з даними ЦРУ:

рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 осіб. Найменший рівень смертності — у Катарі (1,4 смерті на 1000 осіб);

рівень народжуваності в Україні становить 6 народжень на 1000 осіб (228-е місце у світі). Лідер за народжуваністю — Нігер (46,6 на 1000 осіб).

За рівнем смертності другу сходинку посідають Литва (15,02), третю — Сербія (14,9). росія на дев’ятій сходинці із показником 14 на 1000 осіб, білорусь — на десятій (13,3).

За показником народжуваності росія посідає 209-ту сходинку (8,4 на 1000 осіб), білорусь — 210-ту (8,3 на тисячу осіб).