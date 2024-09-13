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Рашисты продолжают уничтожать шахты на ВОТ
Оккупанты демонтируют системы питания шахт Луганщины — ЦНСhttps://racurs.ua/n199258-okkupanty-demontiruut-sistemy-pitaniya-shaht-luganschiny-cns.htmlРакурс
Окупанти, попри власні розповіді про «розвиток шахт» та нібито інвестиційний ажіотаж довкола вугледобувної промисловості ТОТ, здійснюють демонтаж живлення шахт на Луганщині.
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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
І якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти, говорить про зворотне, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що такі процеси відбуваються у Новодружеську, Привіллі, Гірському тимчасово окупованої Луганщини.
Окупанти фактично вбили вугледобувну галузь на ТОТ України. Більшість шахт закрита й пограбована. В регіоні дефіцит шахтарів, а ті що залишилися не отримують зарплату місяцями, — додають у ЦНС і закликають допомогти звільнити українську землю від ворога, повідомляючи про колаборантів та ворожі розташування до відповідного анонімного чат-бота.
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