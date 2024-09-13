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Ракурс
Рашисты продолжают уничтожать шахты на ВОТ

Оккупанты демонтируют системы питания шахт Луганщины — ЦНС

13 сен 2024, 16:45
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Окупанти, попри власні розповіді про «розвиток шахт» та нібито інвестиційний ажіотаж довкола вугледобувної промисловості ТОТ, здійснюють демонтаж живлення шахт на Луганщині.


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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

І якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти, говорить про зворотне, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такі процеси відбуваються у Новодружеську, Привіллі, Гірському тимчасово окупованої Луганщини.

Окупанти фактично вбили вугледобувну галузь на ТОТ України. Більшість шахт закрита й пограбована. В регіоні дефіцит шахтарів, а ті що залишилися не отримують зарплату місяцями, — додають у ЦНС і закликають допомогти звільнити українську землю від ворога, повідомляючи про колаборантів та ворожі розташування до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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