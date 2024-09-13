Рашисты продолжают уничтожать шахты на ВОТ

https://racurs.ua/n199258-okkupanty-demontiruut-sistemy-pitaniya-shaht-luganschiny-cns.html

Ракурс

Окупанти, попри власні розповіді про «розвиток шахт» та нібито інвестиційний ажіотаж довкола вугледобувної промисловості ТОТ, здійснюють демонтаж живлення шахт на Луганщині.

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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

І якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти, говорить про зворотне, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такі процеси відбуваються у Новодружеську, Привіллі, Гірському тимчасово окупованої Луганщини.