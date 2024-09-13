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Борис Джонсон и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский встретился с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном (ФОТО)

13 сен 2024, 18:06
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Володимир Зеленський, президент України, зустрівся у Києві із колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, котрий приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.


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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні, — вказано в повідомленні.

Крім того, Зеленський подякував Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Источник: Ракурс


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