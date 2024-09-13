Кабмин утвердил проект бюджета на следующий год, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n199268-pravitelstvo-utverdilo-proekt-gosbudjeta-na-2025-god-shmigal.html

Ракурс

Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік.

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Про це сьогодні, 13 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн, — зазначив він.

Шмигаль назвав три пріоритети бюджету на наступний рік:

оборона та безпека України. Всі внутрішні ресурси знову будуть направлятися на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони;

фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн виділяють на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту;

підтримка регіонів та бізнесу. Місцевим бюджетам продовжать допомагати за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма «єОселя».

Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики, — зазначив прем'єр.