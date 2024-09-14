ВСУ вошли в еще один район Курской области. Фото: Генштаб

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Сили оборони України просунулися вперед у Глушковському районі Курської області 13 вересня.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують на те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південь від Веселого. Це на південний захід від Глушково і за 3 км від кордону. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що українські сили атакували на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого.

Також в ISW підтвердили те, що рф розпочала контрнаступ у Курській області армія, але його не можна назвати масштабною операцією для повного витіснення ЗСУ із захоплених районів. Українській армії в цьому регіоні досі протидіють погано навчені й екіпіровані призовники, а також невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ. Воєнні експерти вважають, що це вороже угруповання не має достатнього бойового досвіду.

Аналітики наголосили, що контрнаступ рф з відвоювання Курській області потребуватиме ще більше живої сили і техніки, ніж Москва зосередила в цьому регіоні.

Наразі основну відповідальність за контратаки в Курській області, несуть нещодавно передислоковані з фронту в Україні російські повітряно-десантні війська. Це свідчить про те, що рф пдланує задіяти для відвоювання найбільш «елітні» чи боєздатні підрозділи.

Нагадаємо, 11 вересня проект DeepState повідомляв, що російська армія розпочала контрнаступальні дії у Курській області й ситуація на лівому фланзі для ЗСУ погіршилася.

А президент України Володимир Зеленський запевнив, що «все йде, але йде за нашим, українським планом».