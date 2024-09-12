Бої в Курській області рф. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n199226-vse-yde-za-ukrayinskym-planom-zelenskyy-pro-kontrnastup-rf-u-kurskiy-oblasti.html

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Країна-агресор російська федерація розпочала контрнаступ у Курській області.

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Однак ці штурмові дії ворога відбуваються за українським планом. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 12 вересня під час прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Росіяни розпочали контрнаступальні дії. Все йде, але йде за нашим, українським планом, — зазначив глава держави.

Також президент відреагував на інформацію щодо скупчення білоруських військових неподалік кордону з Україною.

Щодо Білорусі. Скупчення бачили. Бачили давно. Контролюємо цей процес, — наголосив він.

Тим часом Міноборони росії заявило про повернення під свій контроль 10 населених пунктів у Курській області.

Нагадаємо, проект DeepStateнапередодні повідомив, що російська арміярозпочала контрнаступальні дії у Курській області. Ситуація на лівому фланзі для ЗСУ погіршилася. Ворог переправив бронетехніку спочатку через Сейм, а далі і через дрібніші річки. Була інформація про прорив росіян до села Снагость.