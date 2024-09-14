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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Работу американской САУ Paladin на Покровском направлении показали украинские военные (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199297-rabotu-amerikanskoy-sau-paladin-na-pokrovskom-napravlenii-pokazali-ukrainskie-voennye-video.htmlРакурс
На Покровському напрямку аеророзвідники 47-ї окремої механізованої бригади виявили гармату Д-30 та польовий склад боєкомплекту ворога.
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Після цього по виявлених цілях відпрацювала американська САУ Paladin. Відповідне відео сьогодні, 14 вересня, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї ОМБР.
Росіяни стріляти вже більше не будуть, артилеристи відпрацювали чітко в ціль, — наголошується в описі відео.
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