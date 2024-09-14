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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Работу американской САУ Paladin на Покровском направлении показали украинские военные (ВИДЕО)

14 сен 2024, 20:22
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На Покровському напрямку аеророзвідники 47-ї окремої механізованої бригади виявили гармату Д-30 та польовий склад боєкомплекту ворога.


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Після цього по виявлених цілях відпрацювала американська САУ Paladin. Відповідне відео сьогодні, 14 вересня, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї ОМБР.

Росіяни стріляти вже більше не будуть, артилеристи відпрацювали чітко в ціль, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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