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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Роботу американської САУ Paladin на Покровському напрямку показали українські військові (ВІДЕО)

14 вер 2024, 20:22
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На Покровському напрямку аеророзвідники 47-ї окремої механізованої бригади виявили гармату Д-30 та польовий склад боєкомплекту ворога.


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Після цього по виявлених цілях відпрацювала американська САУ Paladin. Відповідне відео сьогодні, 14 вересня, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї ОМБР.

Росіяни стріляти вже більше не будуть, артилеристи відпрацювали чітко в ціль, — наголошується в описі відео.

Джерело: Ракурс


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