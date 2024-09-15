Поставки снарядов из Северной Кореи являются критическими для рф, - Буданов

https://racurs.ua/n199308-postavki-snaryadov-iz-severnoy-korei-yavlyautsya-kriticheskimi-dlya-rf-budanov.html

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Кирило Буданов виступив на 20-й щорічній зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

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Він сказав, що об'єми військової допомоги, які надає КНДР росії, неспівставні з іншими союзниками окупантів.

Те, що країна допомагає рф з боєприпасами — це критична проблема, заявив очільник Головного управління розвідки. — Вони поставляють шалені об'єми саме артилерійського боєприпасу, що є критичним. Те, що вони постачають балістичні ракети, — так, це неприємно для нас, але це не ті об'єми. А ось що стосується боєприпасу — це критично для нас, — сказав глава ГУР.

Крім того, він заявив, що росіяни у кілька разів наростили виробництво авіабомб, що створює проблему для лінії фронту.

На його думку, росія хотіла б завершити війну проти України до кінця 2025 — початку 2026 року своєю перемогою, тому що з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.

Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів.

Буданов прогнозує, що у 2025 році у росії почнуться фінансово-економічні проблеми та недобір в армію. Загалом у Кремлі вважають рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026 року. За його словами, економічний спад в росії вже «болісний і відчутний», однак вони борються з його наслідками.