Коломойского лишили одного из гражданств

https://racurs.ua/n199318-kolomoyskogo-lishili-odnogo-iz-grajdanstv.html

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Ігоря Коломойського позбавили громадянства Кіпру.

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Незадовго до цього місцева влада підтвердила, що воно було отримане «шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів».

У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський «був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр».

Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня, проте інформація про це з’явилася в ЗМІ лише напередодні.

Видання Philenews зазначає, що ключову роль відіграв факт ухилення Коломойського від сплати податків у рф. Там цю справу розслідували проти нього в 2008 році.

А вже у 2010-му Коломойський отримав громадянство Кіпру — йому видали «золотий паспорт» в обмін на інвестиції. Окрім цього, бізнесмен має ще й ізраїльське громадянство.