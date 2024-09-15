Партизаны нашли важный штаб армии рф. Фото: «Атеш»

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Ракурс

Українські партизани виявили важливий командний пункт ворога у Донецькій області.

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Штаб загарбників розташований у селі Стародубівка Краматорського району. Представники руху опору розвідали територію ангарів у цьому населеному пункті та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої у лісовій місцевості. Про це партизанський рух «Атеш» 15 вересня повідомив у Telegram.

Агенти також здобули інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на ворожий об'єкт. Вони зафіксували, що дорогі автомобілі офіцерського складу угруповання військ рф «Центр» регулярно прибувають до цього штабу.

В «Атеш» наголосили, що розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування в росії, впливаючи на координацію та управління окупаційних військ.

Нагадаємо, українські партизани розвідали стратегічний російський завод у Нижегородській області, який входить до складу концерну ППО «Алмаз-Антей». На території підприємства зафіксували велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС та обладнання для ідентифікації «свій-чужий».