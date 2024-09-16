Дональд Трамп, фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n199339-zaderjannyy-za-novoe-veroyatnoe-pokushenie-na-trampa-podderjival-ukrainu-i-pytalsya-verbovat.html

Ракурс

У США вчора, 15 вересня, ввечері сталася стрілянина поруч із гольф-клубом Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, де екс-президент США та чинний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп грав у гольф.

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Сам Трамп був за кількасот метрів від місця стрілянини та не постраждав, проте ФБР заявило, що інцидент «виглядає як спроба замаху», повідомляє BBC.

На прес-конференції, котра відбулася через чотири години після інциденту, представники ФБР, Секретної служби, котра охороняє чинних і колишніх президентів, та місцевої поліції розповіли деталі події:

за словами представника Секретної служби, їхній співробітник помітив ствол, що висунувся з кущів, і разом з колегами негайно відкрив вогонь;

потім очевидець побачив, як людина біжить із кущів до чорного Nissan, сідає в машину та їде. Свідок описав поліції людину та її машину Nissan і навіть запам’ятав номер;

це дозволило швидко затримати вказану особу на шосе, що веде до сусіднього округу Мартін (гольф-клуб Трампа розташований в окрузі Палм-Біч). За словами шерифа місцевої поліції, кулі агентів Секретної служби затриманого не зачепили;

у кущах знайшли автомат типу АК-47 з оптичним прицілом, два рюкзаки та відеокамеру GoPro;

учасники пресконференції запевнили, що Трамп весь час був у безпеці. Вони пояснили, що коли він грає в гольф, охорона завжди рухається на одну-дві лунки попереду. У цьому випадку кандидат у президенти був за кілька лунок, тобто за кількасот метрів від місця стрілянини.

Офіційно ім’я затриманого наразі не оголошене. Американські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляють, що затриманий — 58-річний Раян Веслі Раут, власник невеликої будівельної компанії на Гаваях.

Раут вів активну агітацію за військове втручання США на підтримку Києва у війні проти росії. Так, у 2022 році, відразу після повномасштабного вторгнення, він приїхав до України, щоб допомогти залучити новобранців серед груп афганських солдатів, які втекли від Талібану.

Тоді він дав інтерв’ю виданню Newsweek Romania, в якому назвав себе прихильником добра і розповів про свої мотиви поїздки в Україну.

Він пояснив, що спочатку мав намір воювати на боці українських сил, але, зважаючи на свій 56-річний вік і відсутність військового досвіду, обрав іншу роль — почав набирати добровольців до Міжнародного легіону, сподіваючись мобілізувати якомога більше людей на підтримку України.

Минулого року Раут використовував свій акаунт у Facebook, щоб заохочувати іноземців брати участь у війні. Починаючи з жовтня 2023 року, він намагався завербувати афганців через шквал постів, представляючись неофіційним зв’язковим українського уряду.

Представник українського іноземного легіону у коментарі CNN підтвердив, що Раут зв’язувався з ними кілька разів, але сказав, що він ніколи не був частиною військового підрозділу, в якому воюють іноземні добровольці.

Ми можемо підтвердити, що ця людина кілька разів виходила на зв’язок з нами онлайн, — повідомив CNN Олександр Шагурі, офіцер відділу координації роботи з іноземцями Командування Сухопутних військ ЗСУ.

За словами офіцера, Раут пропонував «велику кількість новобранців з різних країн, але для нас було очевидно, що його пропозиції не були реалістичними».

Ми навіть не відповідали, бо не було на що відповідати. Він ніколи не був частиною Легіону і жодним чином з нами не співпрацював, — наголосив Шагурі.

Також, за інформацією американських ЗМІ, Раут мав кримінальне минуле — згідно з джерелами CBS, його звинуватили та засудили за численні тяжкі злочини, включаючи носіння прихованої зброї.

Джерело: BBC, CNN, Newsweek Romania