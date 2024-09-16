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На россии ликвидировали пропагандиста Коробова — «звезде» каналов «Россия 1» и «Звезда» проломили череп

На россии ликвидировали пропагандиста Коробова — «звезде» каналов «Россия 1» и «Звезда» проломили череп (ФОТО, ВИДЕО)

16 сен 2024, 17:28
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На росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста Кремля Олександра Коробова. За даними української розвідки, 15 вересня у Бєлгороді на Коробова напали та вдарили по голові. Він помер у лікарні від травми черепа.


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Коробов працював на телеканалах «Россия 1» і «Звезда», вихваляв російських військових та неодноразово отримував нагороди від владіміра путіна, а ще знімав пропагандистські сюжети на окупованих територіях України. У ГУР кажуть, що він особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

15 вересня від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер.

Пропагандист вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої.

У ГУР знали все про Коробова: родом він був із міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю, де був зареєстрований на вулиці Комсомольській, 75, корпус 2, квартира 23. Фактично жив у Бєлгороді на вулиці Губкіна, 45, корпус 1, квартира 23. Періодично навідувався до москви за інструкціями.

У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата, — йдеться у повідомленні ГУР.

Источник: Ракурс


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