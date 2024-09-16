На россии ликвидировали пропагандиста Коробова — «звезде» каналов «Россия 1» и «Звезда» проломили череп

https://racurs.ua/n199355-na-rossii-likvidirovali-propagandista-korobova-zvezde-kanalov-rossiya-1-i-zvezda-prolomili.html

Ракурс

На росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста Кремля Олександра Коробова. За даними української розвідки, 15 вересня у Бєлгороді на Коробова напали та вдарили по голові. Він помер у лікарні від травми черепа.

.

Коробов працював на телеканалах «Россия 1» і «Звезда», вихваляв російських військових та неодноразово отримував нагороди від владіміра путіна, а ще знімав пропагандистські сюжети на окупованих територіях України. У ГУР кажуть, що він особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

15 вересня від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер.

Пропагандист вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої.

У ГУР знали все про Коробова: родом він був із міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю, де був зареєстрований на вулиці Комсомольській, 75, корпус 2, квартира 23. Фактично жив у Бєлгороді на вулиці Губкіна, 45, корпус 1, квартира 23. Періодично навідувався до москви за інструкціями.