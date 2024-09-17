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Силы обороны продолжают пополнять обменный фонд на Курщине
Силы обороны продолжают пополнять обменный фонд на Курщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199375-sily-oborony-prodoljaut-popolnyat-obmennyy-fond-na-kurschine-video.htmlРакурс
Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд на Курщині.
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Відео одного з таких поповнень опублікували в ТГ-каналі командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.
Після п’яти днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок — підняття білого прапора. В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, четверо з них мали серйозні поранення, — зазначається у підписі.
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