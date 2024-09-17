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Ракурс
Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд на Курщині

Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд на Курщині (ВІДЕО)

17 вер 2024, 11:55
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Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд на Курщині.


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Відео одного з таких поповнень опублікували в ТГ-каналі командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Після п’яти днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок — підняття білого прапора. В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, четверо з них мали серйозні поранення, — зазначається у підписі.

Джерело: Ракурс


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