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Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд на Курщині
Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд на Курщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199375-syly-oborony-prodovjuut-popovnuvaty-obminnyy-fond-na-kurschyni-video.htmlРакурс
Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд на Курщині.
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Відео одного з таких поповнень опублікували в ТГ-каналі командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.
Після п’яти днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок — підняття білого прапора. В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, четверо з них мали серйозні поранення, — зазначається у підписі.