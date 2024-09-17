В Германии определился кандидат на должность канцлера от оппозиционного блока ХДС/ХСС

https://racurs.ua/n199376-v-germanii-opredelilsya-kandidat-na-doljnost-kanclera-ot-oppozicionnogo-bloka-hds-hss.html

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Лідер Християнсько-демократичної спілки Фрідріх Мерц буде кандидатом на пост канцлера від опозиційного блоку ХДС/ХСС.

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Як стало відомо BILD, глава ХСС Маркус Зедер погодився не виставляти свою кандидатуру на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах, які відбудуться у вересні 2025 року. Зедер приїхав напередодні увечері до Берліна, де у нього відбулися переговори з лідером ХДС Фрідріхом Мерцем.

Сьогодні Мерц і Зедер разом збираються оголосити своє рішення на прес-конференції. На ній, за інформацією BILD, офіційно анонсують, що Мерц очолить ХДС/ХСС у федеральній виборчій кампанії 2025 року.

На минулих парламентських виборах у 2021 році Зедер, який також очолював на той момент ХСС, критикував кандидата від ХДС Арміна Лашета, який виграв у нього боротьбу за те, щоб стати кандидатом у канцлери. Тепер ця ситуація не повинна повторитись, бо політики опозиційного блоку змогли заздалегідь домовитися між собою.