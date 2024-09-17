ВСУ нанесли удар по полигону с российскими оккупантами вблизи Донецка

https://racurs.ua/n199383-vsu-nanesli-udar-po-poligonu-s-rossiyskimi-okkupantami-vblizi-donecka-video.html

Ракурс

Українські оборонці завдали удару по полігону з російськими окупантами поруч із Донецьком.

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У телеграм-каналі «Вот что» опублікували відео, на якому, як стверджується, наслідки удару реактивними боєприпасами з HIMARS або M270.

Коли саме відбувся удар по загарбниках, невідомо, лише зазначається, що він нібито стався у вересні 2024 року під час тренувань.

Цей полігон розташований біля донецької кільцевої дороги неподалік тимчасово окупованого міста, приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту.

Повідомляється про «десятки загиблих» — близько 50 окупантів, однак наразі ця інформація не підтверджена.

Стверджується, що полігон нібито був уражений касетними боєприпасами з HIMARS. Однак це могли бути і шрапнельні ракети GMLRS, які доволі часто застосовують українські військові для ураження ворожих цілей з американських реактивних установок.

На короткому відео зафіксовані тіла загиблих російських окупантів — можна нарахувати близько десяти. Також у кадр потрапили пошкоджені автомобілі та мотоцикл.

У повідомленні зазначається, що росіяни скаржаться, що удари по цьому полігону відбуваються регулярно, але на це російське командування не зважає.

«Мілітарний» нагадує, що наприкінці серпня українські військові також завдали удару шрапнельними ракетами GMLRS по скупченню російських загарбників на полігоні на сході Україні.