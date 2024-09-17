рф снова ударила по Харькову КАБами. Фото:

https://racurs.ua/n199387-rossiya-snova-udarila-po-harkovu-kabami-shest-chelovek-raneny.html

Ракурс

Армія російської федерації знову атакувала Харків.

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У вівторок, 17 вересня, ворожа авіація скинула на місто керовані авіаційні бомби. Одне влучення КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торговельного центру. Про прильоти голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили в Telegram.

Постраждали шестеро осіб. Дістали поранення четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поблизу місця вибуху. Крім того, двоє цивільних чоловіків 19 і 25 років перебувають у легкому і середньому стані.

Наразі відомо про два «прильоти» авіабомб у Київському районі міста.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував, що у момент атаки рятувальники гасили пожежу у лісосмузі. Троє працівників перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, вранці окупанти скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Глухова в Сумській області. Унаслідок атаки ворога отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки. Також російський обстріл пошкодив щонайменше 20 приватних домоволодінь.