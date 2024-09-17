Сотни пейджеров взорвались одновременно в Ливане. Фото:

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Масовий вибух пейджерів стався на території Лівану.

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Вибухи лунали як у столиці Лівану, Бейруті, так і в південній частині країни. При цьому вони продовжували звучати навіть за півгодини після перших детонацій. Постраждали сотні бойовиків «Хезболли», які зазвичай використовують пейджери. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається про сотні поранених членів «Хезболли» та десятки загиблих. Деякі ЗМІ інформують про 1 тис. 500 постраждалих по всій території країни. Серед поранених і посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані.

Франкомовна ліванська газета L’Orient le Jour заявила, що за атакою може стояти ізраїльська розвідка. Ймовірно, пейджери зламали дистанційно, поки вони не перегрілися, а потім вибухнули.

Зазначається, що на відміну від мобільних телефонів пейджери складно відстежувати, бо їм не потрібні SIM-картки або підключення до Інтернету.

Нагадаємо, 25 серпня «Хезболла» заявила, що випустила по Ізраїлю 320 ракет та кілька дронів у відповідь на вбивство командувача угруповання Фауда Шукра. Їх цілями були 11 військових баз на півночі Ізраїлю, частина з них на Голанських висотах.

Джерела: Reuters, L’Orient le Jour