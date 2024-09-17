ВМС Украины ракетой уничтожили российские склады боеприпасов. Фото:

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Військово-морські сили ЗСУ знищили ворожі склади з БК на Донеччині.

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Днями підрозділи українського флоту завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Вже підтверджено, що удар знищив як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які росіяни накопичували для застосування на території України.

ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! — зазначили в командуванні.

Видання Defence Express заявили, що про те що було застосовано саме українські крилаті ракети «Нептун» може свідчити те, що про знищення цілей повідомили саме ВМС. При цьому удар було завдано по цілі, яка знаходиться на відстані менш як 100 км від лінії фронту.

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко тим часом показав наслідки ураження великого складу боєприпасів.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по полігону з російськими окупантами поруч із Донецьком. Повідомлялося про загибель близько 50 окупантів. Полігон нібито був уражений касетними боєприпасами з HIMARS.

Джерело: Defence Express