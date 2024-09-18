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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине

46 ударных БЛПА сбило ПВО Украины в ночь на 18 сентября (ИНФОГРАФИКА)

18 сен 2024, 10:35
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог завдав удару:

  • трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини;
  • 52-ма ударними БПЛА із районів російських міст Курськ та Єйськ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, мобільні вогневі групи та

підрозділи РЕБ Сил оборони України:

  • в результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА;
  • через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони п’ять БПЛА локаційно втрачені, ще один — полетів у росію;
  • внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей;
  • є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях, — зазначили у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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