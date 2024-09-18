Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине

https://racurs.ua/n199404-46-udarnyh-blpa-sbilo-pvo-ukrainy-v-noch-na-18-sentyabrya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог завдав удару:

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини;

52-ма ударними БПЛА із районів російських міст Курськ та Єйськ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, мобільні вогневі групи та

підрозділи РЕБ Сил оборони України:

в результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА;

через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони п’ять БПЛА локаційно втрачені, ще один — полетів у росію;

внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей;

є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.