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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине
46 ударных БЛПА сбило ПВО Украины в ночь на 18 сентября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199404-46-udarnyh-blpa-sbilo-pvo-ukrainy-v-noch-na-18-sentyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог завдав удару:
- трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини;
- 52-ма ударними БПЛА із районів російських міст Курськ та Єйськ.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, мобільні вогневі групи та
підрозділи РЕБ Сил оборони України:
- в результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА;
- через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони п’ять БПЛА локаційно втрачені, ще один — полетів у росію;
- внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей;
- є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях, — зазначили у Повітряних силах.
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