Отель в сердце Киева продали с аукциона

https://racurs.ua/n199415-otel-v-serdce-kieva-prodali-s-aukciona.html

Ракурс

Готель «Україна», що в центрі Києва, продали з аукціону за 2,5 млрд грн.

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Стартова ціна становила 1,05 млрд грн.

Це перший об'єкт великої приватизації з початку повномасштабної війни.

У переможця на торгах було два конкуренти — ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григор'єва та ТОВ «Аларіт-Пром-" Сергія Сподіна. Вони запропонували менші суми: 1,46 млрд грн та 1,16 млрд грн відповідно.

Переможцем торгів стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.

Другий об'єкт, який Фонд держмайна планує виставити на торги цього року, — «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Стартова ціна — 3,9 млрд грн.