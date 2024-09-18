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Ракурс
Отель в сердце Киева продали с аукциона

Отель в сердце Киева продали с аукциона

18 сен 2024, 15:44
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Готель «Україна», що в центрі Києва, продали з аукціону за 2,5 млрд грн.


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Стартова ціна становила 1,05 млрд грн.

Це перший об'єкт великої приватизації з початку повномасштабної війни.

У переможця на торгах було два конкуренти — ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григор'єва та ТОВ «Аларіт-Пром-" Сергія Сподіна. Вони запропонували менші суми: 1,46 млрд грн та 1,16 млрд грн відповідно.

Переможцем торгів стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.

Другий об'єкт, який Фонд держмайна планує виставити на торги цього року, — «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Стартова ціна — 3,9 млрд грн.

Источник: Ракурс


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