Подозреваемый в коррупции нардеп Одарченко скрылся за границу, — ЦПК

https://racurs.ua/n199416-podozrevaemyy-v-korrupcii-nardep-odarchenko-skrylsya-za-granicu-cpk.html

Ракурс

Прокурор САП під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України.

.

Центр протидії корупції повідомив 18 вересня, що Одарченка сьогодні не було і в стінах Верховної Ради. Раніше він здав закордонні паспорти.

Прокурор САП припустила, що депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгення рф.

Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака. В зв’язку з цим прокурор внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук, — повідомили у ЦПК.

Захист назвав ці клопотання передчасними, а неявку Одарченка вважають поважними. Наразі причини відсутності нардепа їм невідомі.

Суддя ВАКС заявив, що 19 вересня о 8.00 будуть розглядати клопотання про стягнення застави і оголошення в міжнародний розшук.

Також суддя Ногачевський ініціював привід Одарченка.

Нагадаємо, за версією слідства, депутат Одарченко попросив тодішнього керівника Держагентства відновлення Мустафу Найєма посприяти у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету. За це нардеп нібито пообіцяв надати хабар в еквіваленті 50 тис. дол. у криптовалюті.