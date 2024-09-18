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Подозреваемый в коррупции нардеп Одарченко скрылся за границу, — ЦПК
Подозреваемый в коррупции нардеп Одарченко скрылся за границу, — ЦПКhttps://racurs.ua/n199416-podozrevaemyy-v-korrupcii-nardep-odarchenko-skrylsya-za-granicu-cpk.htmlРакурс
Прокурор САП під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України.
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Центр протидії корупції повідомив 18 вересня, що Одарченка сьогодні не було і в стінах Верховної Ради. Раніше він здав закордонні паспорти.
Прокурор САП припустила, що депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгення рф.
Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака. В зв’язку з цим прокурор внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук, — повідомили у ЦПК.
Захист назвав ці клопотання передчасними, а неявку Одарченка вважають поважними. Наразі причини відсутності нардепа їм невідомі.
Суддя ВАКС заявив, що 19 вересня о 8.00 будуть розглядати клопотання про стягнення застави і оголошення в міжнародний розшук.
Також суддя Ногачевський ініціював привід Одарченка.
Нагадаємо, за версією слідства, депутат Одарченко попросив тодішнього керівника Держагентства відновлення Мустафу Найєма посприяти у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету. За це нардеп нібито пообіцяв надати хабар в еквіваленті 50 тис. дол. у криптовалюті.
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