Демократы в Конгрессе призвали Байдена ускорить экспорт сжиженного природного газа в Украину

Конгресмени від Демократичної партії США закликали президента країни Джо Байдена прискорити видачу схвалень на експорт скрапленого природного газу до Східної Європи та, зокрема, в Україну.

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Відповідний лист ініціювала співголова українського конгресового кокусу в Палаті представників, конгресвумен-демократка Марсі Каптур.

Ми повинні переконатися, що нові домовленості про експорт не вплинуть на ціни на енергоносії для американських споживачів і бізнесу. Однак суспільні інтереси також вимагають зважити, наскільки експорт СПГ сприяє геополітичній стабільності та слугує інтересам нашої національної безпеки. Все більш агресивні дії росії щодо української інфраструктури, включаючи електро- та газопостачання, підкреслюють нагальну потребу в наданні допомоги Україні у відновленні та відбудові, а також у диверсифікації та убезпеченні енергоресурсів.

Не менш важливим буде надання Україні можливості замінити поставки природного газу після закінчення контракту з «Газпромом» наприкінці цього року. Ми вважаємо, що зменшення залежності України від російських енергоносіїв зміцнить енергетичну безпеку України і відповідатиме ширшим стратегічним цілям щодо зменшення впливу росії в регіоні та зменшення важелів впливу, які ворожі гравці, такі як росія, мають на наших союзників, — йдеться у листі.