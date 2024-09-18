Польша выдвинула на "Оскар" фильм об украинской семье, которая во время отдыха на Тенерифе узнает о вторжении рф

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Ракурс

Під час прес-конференції, яка відбулася у прес-центрі PAP у Варшаві, було оголошено, що польським кандидатом на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» є «Під вулканом» Даміана Коцура.

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В обґрунтуванні рішення наголошується, що фільм «зображує ситуацію української родини, яка після початку повномасштабної війни опинилася поза межами країни».

У фільмі показана картина емоційного стану молодої, інтелігентної, української родини Коваленків, яка опиняється в останній день відпустки на Тенерифе з початком війни. Їхнє повернення до Києва виявляється неможливим. В одну мить із туристів вони перетворюються на біженців.

Стан несподіванки, невизначеності та втрати посилює сімейні конфлікти. Приватна драма стає універсальним образом людей, які проти власної волі вплутуються у велику політику. Стрічка, виконана в аскетичній формі, торкається найскладніших тем сучасності — війни, міграції — залишаючи у глядача відчуття, що кожен з нас може опинитися під вулканом, що прокидається. Ми спостерігаємо за подіями фільму з точки зору молодої дівчини. Софії 16 років, у неї мало турбот. Ситуація, що відбувається, змінює її нинішнє сприйняття дійсності та суттєво впливає на динаміку стосунків з іншими. Почнуться невирішені конфлікти. вийти на поверхню, і страх, який відчувають члени сім’ї, змішується з почуттям провини. На Тенерифе немає пострілів і бомб, але можна відчути зростаючий конфлікт з усіх боків, — читаємо в описі, опублікованому на сайті Інституту кіно Польщі, — описали стрічку в Оскарівському комітеті Польщі.

Світова прем'єра фільму відбулася у вересні під час фестивалю в Торонто. Наступного тижня «Під вулканом» у Ґдині відкриється 49-й Фестиваль польського кіно. Автори сценарію — Даміан Коцур і Марта Конажевська. За операторську роботу відповідав Микита Кузьменко, за монтаж — Алан Зеєр. До акторського складу увійшли українські актори Софія Березовська, Роман Луцький, Анастасія Карпієнко та Федір Пугачов.

97-ма церемонія вручення нагород Академії кінематографічних мистецтв і наук відбудеться в ніч з 2 на 3 березня 2025 року.