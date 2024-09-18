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Ракурс
Правительство Германии выделяет 50 млн евро для лечения раненых украинских военных

Правительство Германии выделяет 50 млн евро для лечения раненых украинских военных

18 сен 2024, 21:59
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Уряд Німеччини виділяє 50 млн євро для лікування поранених українських військових.


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Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Завдяки цьому рішенню, яке ми зараз знайшли, ми створюємо безпеку для необхідного медичного лікування в Німеччині, — заявив федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер з партії Вільних демократів.

За словами глави МВС Ненсі Фезер, на сьогоднішній день Німеччина евакуювала 1 тис. 173 важкопоранених і травмованих українських солдатів і цивільних осіб та надала їм допомогу в німецьких лікарнях.

У майбутньому витрати на стаціонарне лікування поранених на війні будуть оброблятися і оплачуватися без бюрократичних процедур Федеральним відомством адміністрації.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Німеччини €100 млн зимової допомоги. Про це 17 вересня розповіла міністерка закордонних справ Анналена Бербок під час візиту до Республіки Молдова.

За її словами, очевидним є те, що росія планує чергову «зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим». Гроші спрямують, щоб пережити зиму в умовах російських атак.

Зауважимо, сьогодні вночі російські загарбники вдарили по енергооб'єкту в Сумах. Обійшлося без загиблих та поранених, утім пошкоджена енергосистема.

Источник: Ракурс


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