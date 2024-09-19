Передать оккупированный Крым под мандат ООН предложили в Польше. Фото:

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Польща запропонувала передати окупований Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй.

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Глава МЗС Польші Радослав Сікорський припустив, що питання Криму буде ключовим під час можливих перемовин між Україною та росією. Дипломат запропонував передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму. Відповідну заяву він зробив на форумі YESу Києві, повідомило «Інтерфакс-Україна».

За його словами, для України півострів важливий «стратегічно», а для російського диктатора володимира путіна — «символічно». У Варшава не бачать того, як Київ та Москва «зможуть домовитися без демілітаризації Криму»

Сікорський наголосив, що рішенням могло б стати передання Криму під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму». А сам референдум можна відкласти на 20 років, а перед тим перевірити, хто є законним жителем Криму.

Ми могли б передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років, — заявив він.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що повернути анексований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»