В ООН прогнозируют до 18 часов без света в сутки в Украине. Фото:

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Україну очікує найбільш сувора зима з моменту російського вторгнення.

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Через російські удари по енергосистемі України цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 годин на добу. Про це заявили в Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ), представники якої відвідали сім електростанцій, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок атак, а також 28 населених пунктів, які постраждали від ударів.

Є розумні підстави вважати, що численні аспекти військової кампанії щодо пошкодження або знищення громадянської інфраструктури України з виробництва та передачі електроенергії та тепла порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права, — йдеться у доповіді.

В ООН заявили, що російські атаки становлять загрозу для водопостачання України, каналізації та санітарії, опалення та гарячого водопостачання, громадської охорони здоров’я, освіти та економіки загалом.

Зазначається, що особливо важко взимку буде міським районам, бо в містах більшість будинків підключені до централізованих систем опалення та гарячого водопостачання. В ММПЛУ наголосили, що майже 95% мешканців Києва користуються централізованими системами опалення підвалів, для подачі тепла на верхні поверхи будівлі потрібні електричні насоси.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, Україна успішно подолала три опалювальні сезони, але ця зима може бути найважчою. Очільник уряду зазначив, що росіяни фактично знищили усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. В обласний центр зараз завозять невеликі мобільні котельні на 1 МВт.