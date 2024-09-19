Киевский институт помогал рф восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n199447-institut-v-ukraine-pomogal-rf-vosstanavlivat-npz-posle-atak-ukrainskih-dronov.html

Ракурс

Керівництво проектного інституту в Києві співпрацювало з росіянами.

.

У роботі на ворога викрили керівний склад провідного науково-дослідного та проектного інституту нафтового профілю у Києві. Затримали голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, а також головного інженера і одного із інженерів столичної установи. Про це Служба безпеки України 19 вересня повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що ці особи допомагали загарбникам відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських БпЛА. На замовлення Москви вони підготували проектно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ росії. Вартість цих замовлень майже 500 млн грн.

До цієї суми входив також дистанційний супровід проектантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених нафтових заводів країни-агресора.

Правоохоронці вже провели обшуки в оселях та офісах фігурантів в Києві, Львові та Харкові. Було вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з ворогом.

Четверо затриманих перебуває під вартою. Науковцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Україна регулярно атакує російські нафтобази та нафтопереробні заводи. Зокрема, 5 червня БпЛА успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області рф. Ворог втратив 1,5 млн т нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. дол.