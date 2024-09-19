Вячеслав Зинченко, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n199450-ubiystvo-farion-podozrevaemomu-prodlili-meru-presecheniya.html

Ракурс

Галицький райсуд Львова ще на 60 днів — до 17 листопада включно — продовжив 18-річному В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомило видання «Громадське».

Зазначається, що:

прокурори просили залишити Зінченка під вартою, оскільки вважають, що звільнення з-під варти «спонукатиме його до втечі та переховування від слідства». Вони також апелювали до того, що він може «псувати речові докази», зокрема зброю, якою вбили Фаріон, оскільки вона ще не знайдена;

сам підозрюваний також просив його лишити під вартою, бо «боїться за своє життя»;

натомість адвокат підозрюваного Ігор Сулима просив випустити Зінченка з-під варти та призначити йому цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом та заборонити спілкуватися зі свідками;

прокурори також просили продовжити досудове розслідування, оскільки сторона обвинувачення ще хоче призначити додаткові експертизи, щоб дослідити докази. Суддя також на прохання прокурорів продовжив термін досудового розслідування до 26 січня 2025 року.

Крім того, на початку засідання адвокат заявив, що прокурори «упереджені до підозрюваного» та подав клопотання про відвід прокурорів. За його словами, донька Ірини Фаріон Софія Семчишин ніби має з ними «дружні стосунки» — адвокат запевнив, що має фото їх «обіймів у залі суду». Суд у клопотання відмовив.

Зінченко особисто був присутній на засіданні, хоча минулого разу він долучався онлайн. Він заявив журналістам, що з матеріалами справи ознайомився не повністю і по суті справи говорити не буде. А також вкотре заявив, що йому «загрожує небезпека від російських спецслужб», тому просив його лишити під вартою.

Зінченко також знову сказав, що не буде вчиняти самогубства і каже це на випадок, якщо з ним «щось станеться» в ізоляторі тимчасового тримання.

Мене ховають від російських спецслужб, від радикально налаштованих осіб. Я себе вбивати не хочу. Тож якщо зі мною щось станеться, то мені «допомогли», — наголосив він.

Також Зінченко уточнив, що перебуває не у СІЗО, а у «іншому місці, куди його перевели з метою безпеки». Він заявив, що не має жодних претензій щодо умов утримання і хоче там залишитись.

На судове засідання також прийшла мати підозрюваного. Зінченко повідомив, що це його перша зустріч з рідними, оскільки раніше йому було заборонено з ними спілкуватись. Мати заявила, що син не винен, бо вона «виховувала його у любові».

Джерело: «Громадське»