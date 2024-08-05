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Суд во Львове рассмотрел апелляцию на меру пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион
Суд во Львове рассмотрел апелляцию на меру пресечения для подозреваемого в убийстве Фарионhttps://racurs.ua/n197998-sud-vo-lvove-rassmotrel-apellyaciu-na-meru-presecheniya-dlya-podozrevaemogo-v-ubiystve-farion.htmlРакурс
Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.
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Зінченко і далі сидітиме у СІЗО без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня, повідомила із зали суду кореспондентка «Суспільного».
Раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.
Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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