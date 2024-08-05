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Ракурс
Суд во Львове рассмотрел апелляцию на меру пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион

Суд во Львове рассмотрел апелляцию на меру пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион

5 авг 2024, 16:15
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Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.


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Зінченко і далі сидітиме у СІЗО без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня, повідомила із зали суду кореспондентка «Суспільного».

Раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Источник: Ракурс


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