Суд у Львові розглянув апеляцію на запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Фаріон

https://racurs.ua/ua/n197998-sud-u-lvovi-rozglyanuv-apelyaciu-na-zapobijnyy-zahid-dlya-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-farion.html

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Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

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Зінченко і далі сидітиме у СІЗО без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня, повідомила із зали суду кореспондентка «Суспільного».

Раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.