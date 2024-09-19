Израиль нанес авиаудары по югу Ливана (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199455-izrail-nanes-aviaudary-po-ugu-livana-video.htmlРакурс
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакує обʼєкти ліванського угруповання «Хезболла», підтримуваного Іраном, на півдні Лівану.
Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
Терористична організація «Хезболла» перетворила південь Лівану на зону бойових дій. Протягом десятиліть «Хезболла» озброювала будинки цивільних, копала під ними тунелі і використовувала цивільних як живий щит, — вказано в повідомленні.
Стверджується, що метою ізраїльської армії є знищення терористичного потенціалу та інфраструктури Хезболли.
ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дозволить жителям повернутися до своїх домівок і досягти всіх інших цілей війни, — вказано в повідомленні.
Раніше Ізраїль оголосив, що розширює цілі своєї війни в Секторі Гази проти «Хамасу», включивши в неї «Хезболлу» — союзника «Хамас» у Лівані.
У соцмережах вже з’явилися фото та відео з наслідками ударів.