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Ракурс
Израильская авиация нанесла удары по Ливану, фото: социальные сети

Израиль нанес авиаудары по югу Ливана (ВИДЕО)

19 сен 2024, 19:01
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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакує обʼєкти ліванського угруповання «Хезболла», підтримуваного Іраном, на півдні Лівану.


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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Терористична організація «Хезболла» перетворила південь Лівану на зону бойових дій. Протягом десятиліть «Хезболла» озброювала будинки цивільних, копала під ними тунелі і використовувала цивільних як живий щит, — вказано в повідомленні.

Стверджується, що метою ізраїльської армії є знищення терористичного потенціалу та інфраструктури Хезболли.

ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дозволить жителям повернутися до своїх домівок і досягти всіх інших цілей війни, — вказано в повідомленні.

Раніше Ізраїль оголосив, що розширює цілі своєї війни в Секторі Гази проти «Хамасу», включивши в неї «Хезболлу» — союзника «Хамас» у Лівані.

У соцмережах вже з’явилися фото та відео з наслідками ударів.

Источник: Ракурс


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