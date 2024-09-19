Ізраїльська авіація завдала ударів по Лівану, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n199455-izrayil-zavdav-aviaudariv-po-pivdnu-livanu-video.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакує обʼєкти ліванського угруповання «Хезболла», підтримуваного Іраном, на півдні Лівану.

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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Терористична організація «Хезболла» перетворила південь Лівану на зону бойових дій. Протягом десятиліть «Хезболла» озброювала будинки цивільних, копала під ними тунелі і використовувала цивільних як живий щит, — вказано в повідомленні.

Стверджується, що метою ізраїльської армії є знищення терористичного потенціалу та інфраструктури Хезболли.

ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дозволить жителям повернутися до своїх домівок і досягти всіх інших цілей війни, — вказано в повідомленні.

Раніше Ізраїль оголосив, що розширює цілі своєї війни в Секторі Гази проти «Хамасу», включивши в неї «Хезболлу» — союзника «Хамас» у Лівані.

У соцмережах вже з’явилися фото та відео з наслідками ударів.