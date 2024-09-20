Владимир Зеленский в США. Фото: ОП

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Ракурс

Україна активно готується до перемовин у Сполучених Штатах Америки.

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Українська делегація зустрінеться з президентом Джо Байденом та представниками Республіканської та Демократичної партії в Конгресі. Також у Києві розраховують на зустріч з кандидатами в президенти — Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Про це президент Володимир Зеленський заявив під вечірнього відеозвернення.

Глава держави розповів, що він представить конкретний план дій, який наблизить перемогу та справедливий мир.

Ми в Україні завжди будемо вдячними Америці за підтримку нашої незалежності — за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитися — посилитися так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на підтримку американського уряду.

Нагадаємо, днями кандидат у президенти США Дональд Трамп натякнув на можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Також український лідер зустрінеться з Джо Байденом у Нью-Йорку та віце-президентом Камалою Гарріс.