Бойцы СБУ уничтожили российский ЗРК «Бук-М3» и навели HIMARS на РСЗО

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Співробітники СБУ провели операцію зі знищення російського ЗРК «Бук-М3» та навели HIMARS на РСЗВ.

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Відповідне відео зі знищенням ворожої техніки опубліковане на офіційній сторінці СБУ у Telegram.

Під час одного з бойових виходів співробітники СБУ виявили ворожий зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», який знаходився на вогневій позиції.

Для ураження ворожого комплексу оборонці використали баражуючий боєприпас Switchblade 600, який успішно знищив російський комплекс.

«Мілітарний» пише, що «Бук-М3» є найсучаснішою версією, яка використовує ракети з активною головкою самонаведення, що значно підвищило їх ефективність на полі бою.

Комплекс побудований на кардинально іншій елементній базі, що сильно відрізняє його від старіших версій. Окрім цього, комплекс має 12 готових до пострілу ракет 9Р31М.

Окрім ЗРК, співробітники СБУ також здійснили наведення реактивної системи HIMARS на ангар, де знаходилася російська РСЗВ на базі МТЛБ.

Російська реактивна установка використовувала направляючі від РСЗВ «Град» та, скоріше за все, була модернізована у польових умовах.