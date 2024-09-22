Украина пригрозила александру лукашенко. Фото:

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Ракурс

Білоруський диктатор олександр лукашенко 19 вересня мав зустріч з главою самопроголошеної ДНР Денисом Пушиліним.

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Зустріч самопроголошеного президента білорусі з ватажком терористичної Донецької народної республіки матиме наслідки для відносин України з білоруссю. Позиція нинішнього Мінська диктується прямо з Москви. Про це 22 вересня повідомило Міністерство закордонних справ України.

Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція нинішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля і не має нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з міжнародними зобов’язаннями республіки білорусь, — йдеться в заяві.

Зовнішньополітичне відомство вважає, що риторика диктатора про принципи співпраці з ТОТ України — це лицемірство та підтримка війни.

Українське МЗС закликало білоруський народ усвідомити, що заяви лукашенка про його «теплі почуття» до «братнього українського народу» звучать як глузування. Й наголосило, що дії диктатора «руйнують принципи на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами».

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що білоруський диктатор олександр лукашенко наказав передати частину військової техніки білорусі для підкріплення армії росії, зокрема в Курській області, де триває операція ЗСУ.